25 пострадавших: в Харькове завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов

фото: ГСЧС Украины в Харьковской области

Сегодня около 15:30 чрезвычайники завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов после ночной бомбардировки центра Харькова

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.

"В результате вражеских авиационных ударов 25 человек пострадали, из них один ребенок", – говорится в сообщении.

Специалисты вывезли 240 кубометров строительного мусора.

На месте происшествия работали психологи ГСЧС. Они оказали помощь 45 жителям Харькова.

Напомним, ночью 8 ноября российские военные атаковали Харьков авиабомбами. Одни из ударов пришлись по району плотной жилой и исторической застройки в центре города.