На Харківщині прикордонники взяли в полон російського окупанта

фото: ДПСУ

На Куп’янському напрямку мінометники 4-ї прикордонної комендатури бригади "Помста" Луганського загону взяли в полон російського окупанта

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує RegioNews.

Зазначається, що загарбника полонили під час відбиття російського штурму позицій Сил оборони.

"Військовослужбовець окупаційних військ вирішив здатися під час невдалої атаки росіян. За його словами він "вирішив сховатися від командування", — йдеться у повідомленні.

Загарбник розповів, що на війну потрапив наприкінці вересня. Він підписав контракт, був рядовим та проходив службу на посаді стрільця.

Полоненого окупанта передали співробітникам спецслужб для формування обмінного фонду та повернення з полону українських захисників.

Нагадаємо, за майже три місяці операції Сил оборони України в Курській області російська армія втратила більше 20 тисяч солдат і понад тисячу одиниць озброєння й військової техніки.