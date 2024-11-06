В Харьковской области пограничники взяли в плен российского оккупанта

фото: ГПСУ

На Купянском направлении минометчики 4-й пограничной комендатуры бригады "Месть" Луганского отряда взяли в плен российского оккупанта

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует RegioNews.

Отмечается, что захватчика пленили при отражении российского штурма позиций Сил обороны.

"Военнослужащий оккупационных войск решил сдаться во время неудачной атаки россиян. По его словам он "решил спрятаться от командования", - говорится в сообщении.

Захватчик рассказал, что на войну попал в конце сентября. Он подписал контракт, был рядовым и проходил службу на должности стрелка.

Пленного оккупанта передали сотрудникам спецслужб для формирования обменного фонда и возвращения из плена украинских защитников.

Напомним, за три месяца операции Сил обороны Украины в Курской области российская армия потеряла более 20 тысяч солдат и более тысячи единиц вооружения и военной техники.