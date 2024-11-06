16:36  07 ноября
В Киеве нашли два "шахеда", которые не сдетонировали после падения
18:15  06 ноября
В Запорожье снова на двое суток перекроют движение по Днепровской ГЭС
08:55  07 ноября
Яблоку негде упасть: из-за воздушной тревоги в Киеве "забитое" метро
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2024, 17:35

В Харьковской области пограничники взяли в плен российского оккупанта

06 ноября 2024, 17:35
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

На Купянском направлении минометчики 4-й пограничной комендатуры бригады "Месть" Луганского отряда взяли в плен российского оккупанта

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует RegioNews.

Отмечается, что захватчика пленили при отражении российского штурма позиций Сил обороны.

"Военнослужащий оккупационных войск решил сдаться во время неудачной атаки россиян. По его словам он "решил спрятаться от командования", - говорится в сообщении.

Захватчик рассказал, что на войну попал в конце сентября. Он подписал контракт, был рядовым и проходил службу на должности стрелка.

Пленного оккупанта передали сотрудникам спецслужб для формирования обменного фонда и возвращения из плена украинских защитников.

Напомним, за три месяца операции Сил обороны Украины в Курской области российская армия потеряла более 20 тысяч солдат и более тысячи единиц вооружения и военной техники.

война пограничники оккупанты пленные Харьковская область Купянское направление
Сырский объяснил, почему ВСУ начали наступательную операцию на Курщине
06 ноября 2024, 11:35
На концерт к Кобзону: Силы обороны разбили штурмовые подразделения россиян под Северском
06 ноября 2024, 03:55
Все новости »
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
29 октября 2024
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
После задержания главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дела о выдаче сомнительных справок об инвалидности в этом регионе начали всплывать просто пачками. Например, по этому делу уже засветили...
24 октября 2024
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
Недавно в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ признали, что за последние месяцы мобилизационный поток претерпел уменьшение. Этот и другие сопутствующие факторы стимулировали руководст...
В Украине объявили подозрение российскому генералу, отдавшему приказ об ударе по музею Сковороды
07 ноября 2024, 18:28
В Запорожье после посещения развлекательного центра отравились шестеро детей
07 ноября 2024, 18:10
СБУ взялась за женщину, которая в TikTok восхваляла ракетные удары РФ по Киеву
07 ноября 2024, 17:48
В Николаевке Донецкой области российский снаряд попал по многоэтажке: есть погибшие и раненые
07 ноября 2024, 17:32
В Запорожье растет количество пострадавших: известно о трех раненых детях
07 ноября 2024, 17:10
На Полтавщине задержали поджигателя военных авто, работавшего на россиян
07 ноября 2024, 17:01
В Киеве нашли два "шахеда", которые не сдетонировали после падения
07 ноября 2024, 16:36
СМИ нашли связь бизнесмена Максима Криппы с российским казино "Вулкан"
07 ноября 2024, 16:23
Массированный удар по Запорожью: один человек погиб, 10 ранены
07 ноября 2024, 16:12
Суд отправил под арест еще одного фигуранта коррупционного дела в отношении мэра Мукачево
07 ноября 2024, 16:03
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Все публикации »
Андрей Длигач
Павел Казарин
Александр Коваленко
Все блоги »