Сирський пояснив, чому ЗСУ почали наступальну операцію на Курщині

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У травні 2024 року розвідка підтвердила намір наступу РФ на Сумському напрямку з Курської області для створення так званої “буферної зони” на Півночі України. Сили оборони зробили превентивний крок і перенесли бойові дії на територію Росії

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає RegioNews.

За його словами, штурмові дії Росії мали стати продовженням операції на Харківському напрямку.

"Саме тому було прийнято рішення щодо проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області", – пояснив Олександр Сирський.

Він додав, що РФ прагне, щоб українські війська вийшли з Курщини. Наразі ворог зосередив близько 45 тисяч військових, намагаючись збільшити їх кількість. Власних військ у РФ на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових з Північної Кореї.

"Російські окупанти хотіли захопити більше територій на Півночі України у Сумській області. Однак, Сили оборони України зробили превентивний крок та продовжують нищити ворога на його території", – йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що за проявлені героїзм та успішні дії під час Курської операції державними нагородами відзначили близько 2000 українських воїнів.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував заяву Путіна щодо оточення українських військ на Курщині.