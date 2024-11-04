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04 листопада 2024, 09:03

У прокуратурі уточнили дані про наслідки масованого авіаудару по Харкову та передмістю

04 листопада 2024, 09:03
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фото: Харківська обласна прокуратура
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Станом на ранок 4 листопада відомо про 15 постраждалих внаслідок авіаударів по Харкову та передмістю, які росіяни здійснили напередодні ввечері

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Правоохоронці вилучили уламки боєприпасів, які використовував ворог, та встановили, що це ФАБ-250.

Починаючи з 21 години, було зафіксовано декілька авіаударів по місту Харкову та передмістю.Зафіксовано влучання у лісосмузі у Шевченківському районі Харкова. У селі Питомник Дергачівської ТГ внаслідок авіаатаки горів житловий будинок.

Згодом було влучання у проїжджу частину у Шевченківському районі м. Харкова. Пошкоджено супермаркет, багатоповерхівки, станцію метро, аптеки, магазини та інші обʼєкти цивільної інфраструктури. Внаслідок цієї атаки, яку ворог здійснив близько 22 години, постраждали 13 людей, зокрема четверо поліцейських.

У Холодногірському районі м. Харкова авіабомба впала у річку біля ринку. Пошкоджено близько 50 торгівельних павільйонів. Постраждали дві жінки, у них гостра реакція на стрес.

Також є приліт у селищі Мала Данилівка, там пошкоджено територію кладовища та житлові будинки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок авіаударів по Харкову та передмістю постраждали 14 людей.

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