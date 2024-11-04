Росіяни вдарили авіабомбами по Харкову: відомо про 14 постраждалих
Пізно ввечері 3 листопада російські війська завдали авіаційних ударів по Харкову та передмістю, є постраждалі
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.
Одне з влучань зафіксовано неподалік житлової забудови Шевченківського району міста Харкова. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі, будівля супермаркету та інші торгівельні об'єкти.
Загалом за попередніми даними постраждало 13 людей. Інформація уточнюється.
Водночас, у поліції зазначають, що постраждали 14, зокрема четверо поліцейських. За попередніми даними, ворог поцілив по місту Харків авіабомбами ФАБ-250 з УМПК.
Харківська обласна прокуратура також оприлюднила відео з місць влучання авіабомб.
Нагадаємо, впродовж жовтня внаслідок російських обстрілів у Харкові були пошкоджені 380 будинків.