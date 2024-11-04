фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Станом на цю хвилину українські війська збили 50 безпілотників, які були запущені росіянами з вечора 3 листопада

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Окрім дронів, росіяни здійснили удар балістичною ракетою по Дніпропетровській області, та вдарили керованими авіабомбами по Харкову.

Загалом, як зазначається у повідомленні, російські війська запустили по Україні 80 дронів типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.

Протиповітряна оборона працювала у дев'яти областях: Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській. Було збито 50 дронів, ще 27 були локаційно втрачені.

Нагадаємо, пізно ввечері 3 листопада російські війська завдали авіаційних ударів по Харкову та передмістю. За попередніми даними, постраждали 14 людей.