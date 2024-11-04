Росіяни вночі запустили по Україні 80 дронів: як відпрацювала ППО
Станом на цю хвилину українські війська збили 50 безпілотників, які були запущені росіянами з вечора 3 листопада
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Окрім дронів, росіяни здійснили удар балістичною ракетою по Дніпропетровській області, та вдарили керованими авіабомбами по Харкову.
Загалом, як зазначається у повідомленні, російські війська запустили по Україні 80 дронів типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.
Протиповітряна оборона працювала у дев'яти областях: Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській. Було збито 50 дронів, ще 27 були локаційно втрачені.
Нагадаємо, пізно ввечері 3 листопада російські війська завдали авіаційних ударів по Харкову та передмістю. За попередніми даними, постраждали 14 людей.