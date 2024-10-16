На Харківщині прикордонники знищили опорні пункти та бліндажі росіян

фото: ДПСУ

На Харківському напрямку воїни 4-го прикордонного загону завдали точних ударів по опорних пунктах та бліндажах окупантів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Захисники Харківщини зазначають, що піхота РФ активно окопується та намагається сховатися в лісосмугах. Водночас дії окупантів не залишаються непоміченими.

"Прикордонники Вольдемар, Алекс & Co зачищають Слобожанщину від ворога. Завдяки спільним зусиллям аеророзвідки та артилеристів, вдалося накрити ворога вогнем і знищити його укріплені позиції", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині бійці ГУР, НГУ та 92-ї бригади влаштували росіянам масштабний "пушкоріз". Сили оборони обʼєднали зусилля, щоб виявити і знищити якомога більше російських гармат.

Раніше повідомлялося, що росіяни застосували на полі бою нові космічні технології – "ракету-жигулі".