Нові космічні технології: росіяни застосували на полі бою "ракету-жигулі"

скріншот із відео

На одному з напрямків фронту окупаційні війська РФ використали "диво" техніки – "ракету-жигулі". Українські захисники припинили існування ворожої цілі

Про це передає RegioNews із посиланням на Telegram-канал Національної гвардії України.

"Нові космічні технології на озброєнні в окупантів: ракета-жигулі. Але бійці бригади Національної гвардії "Рубіж" довели, що навіть перша ступінь такої космічної ракети дуже схильна до поломок", – йдеться у повідомленні.

На відео ураження видно, що командира та екіпаж викинуло з "ракети" внаслідок вибуху. Подальша доля "пілотів" наразі невідома.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку українські захисники ефектно уразили російську самохідну артилерійську установку 203 мм 2С7 "Піон".

Раніше українські артилеристи влучним ударом знищили російську САУ 203 мм 2С7 "Піон" в районі Лисичанська Луганської області.