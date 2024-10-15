На Півночі прикордонники знищили мінометний розрахунок і вантажівку росіян

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На Північному напрямку аеророзвідка прикордонників виявила на передових позиціях російський мінометний розрахунок і військовий автомобіль. Ворожі цілі знищили

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що росіяни вдарили по території України та поспіхом намагалися згорнутися й втекти. Однак прикордонники вистежили їх та ліквідували.

"Ретельно відслідкувавши їх переміщення, прикордонники FPV-дроном знищили мінометний розрахунок та військовий автомобіль разом із бойовим оснащенням", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Вовчанському напрямку розвідувально-ударна група пілотів бригади "Гарт" знищила ворожу гармату-гаубицю Д-20.