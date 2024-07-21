Росіяни вчергове обстріляли Харківщину, постраждали двоє чоловіків
Вранці, 21 липня, російські війська обстріляли два населені пункти Харківщини. Постраждали двоє людей. А загалом за минулу добу через атаки російських окупантів постраждали восьмеро людей
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Зокрема, як зазначається у повідомленні, о 04:30 росіяни обстріляли смт Білий Колодязь Чугуївського району. Внаслідок обстрілу С-300 зруйноване приватне домоволодіння. Постраждав 69-річний чоловік та гостра реакція на стрес у чоловіка 54 років.
О 07:05 окупанти атакували с. Довжик Богодухівського району, Золочівської тергромади. Внаслідок обстрілу FPV-дроном горів автомобіль.
Також Синегубов поінформував про наслідки обстрілів, які були здійснені протягом минулої доби.
- У селі Козача Лопань Дергачівської тергромади внаслідок обстрілу у суботу ввечері поранень зазнали чоловік 64 роки та жінка 77 років.
- У селі Печеніги Чугуївського району внаслідок обстрілу приватного підприємства "Іскандером" постраждала 54-річна жінка.
- У селі Івашки Богодухівського району внаслідок влучання FPV-дрона у магазин постраждали два чоловіки 48 та 33 років, дві жінки 62 та 44 років.
- У смт Білий Колодязь Чугуївського р-ну FPV-дрон влучив у приватний будинок. Постраждала 57-річна жінка.
- Також ворог атакував село Довжик Богодухівського району FPV-дроном - спалахнув автомобіль.
- У місті Куп'янськ внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено приватний будинок.
- У селі Черкаські Тишки Харківського району через атаку РФ горіла трава на площі 2000 м2.
- У селі Васищеве Безлюдівської ТГ Харківського району через обстріл горіла господарча споруда та пошкоджене приватне домоволодіння.
- Село Козача Лопань росіяни атакували КАБ, пошкоджено 5 приватних домоволодінь.
Голова ОВА також повідомив, що на Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося сім бойових зіткнень.
"Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке. На Куп’янському напрямку противник 13 разів атакував позиції українських підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії поблизу семи різних населених пунктів", - йдеться у повідомленні.
Основні зусилля загарбники докладали в районах Берестового та Стельмахівки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни FPV-дроном атакували магазин на Харківщині, четверо людей отримали поранення.