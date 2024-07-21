Росіяни вчергове обстріляли Харківщину, постраждали двоє чоловіків

фото: Олег Синєгубов/Telegram

Вранці, 21 липня, російські війська обстріляли два населені пункти Харківщини. Постраждали двоє людей. А загалом за минулу добу через атаки російських окупантів постраждали восьмеро людей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, о 04:30 росіяни обстріляли смт Білий Колодязь Чугуївського району. Внаслідок обстрілу С-300 зруйноване приватне домоволодіння. Постраждав 69-річний чоловік та гостра реакція на стрес у чоловіка 54 років.

О 07:05 окупанти атакували с. Довжик Богодухівського району, Золочівської тергромади. Внаслідок обстрілу FPV-дроном горів автомобіль.

Також Синегубов поінформував про наслідки обстрілів, які були здійснені протягом минулої доби.

У селі Козача Лопань Дергачівської тергромади внаслідок обстрілу у суботу ввечері поранень зазнали чоловік 64 роки та жінка 77 років.

У селі Печеніги Чугуївського району внаслідок обстрілу приватного підприємства "Іскандером" постраждала 54-річна жінка.

У селі Івашки Богодухівського району внаслідок влучання FPV-дрона у магазин постраждали два чоловіки 48 та 33 років, дві жінки 62 та 44 років.

У смт Білий Колодязь Чугуївського р-ну FPV-дрон влучив у приватний будинок. Постраждала 57-річна жінка.

Також ворог атакував село Довжик Богодухівського району FPV-дроном - спалахнув автомобіль.

У місті Куп'янськ внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено приватний будинок.

У селі Черкаські Тишки Харківського району через атаку РФ горіла трава на площі 2000 м2.

У селі Васищеве Безлюдівської ТГ Харківського району через обстріл горіла господарча споруда та пошкоджене приватне домоволодіння.

Село Козача Лопань росіяни атакували КАБ, пошкоджено 5 приватних домоволодінь.

Голова ОВА також повідомив, що на Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося сім бойових зіткнень.

"Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке. На Куп’янському напрямку противник 13 разів атакував позиції українських підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії поблизу семи різних населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Основні зусилля загарбники докладали в районах Берестового та Стельмахівки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни FPV-дроном атакували магазин на Харківщині, четверо людей отримали поранення.