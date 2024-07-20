На Харківщині росіяни атакували залізницю: четверо поранених

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Вночі 20 липня російські війська здійснили атаку на залізничну інфраструктуру Харківської області. Пошкоджені будівлі та рухомий склад, є поранені залізничники

Про це повідомила Укрзалізниця, передає RegioNews.

"Чергова ніч із ворожими атаками на залізницю Харківщини. 4 наших людей отримали поранення (на щастя, незначні), ушкоджені будівлі та рухомий склад", – зазначили в компанії.

Через пошкодження контактної мережі на виїзді із Харкова зупинялися поїзди сполученням Київ-Харків №63 та №719. Уночі рух поновили, поїзди прямують до столиці.

Також внаслідок нічної атаки затримується поїзд "Інтерсіті" до Краматорська.

Залізничники зібрали всю інформацію про пересадки пасажирів, наголосили в Укрзалізниці. Відповідно, буде здійснено їхня доставка, у тому числі і з пересадками, на міжнародний рейс до Хелма.

"Частину пасажирів очікуватимуть їхні поїзди, частину для швидкості та зручності відвеземо резервними мікроавтобусами", – зазначили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, вночі 20 липня ворожі безпілотники атакували об'єкти оператора системи передачі електроенергії у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.