Українці продовжують готуватися до прогнозованих масштабних відключень світла під час найближчого опалювального сезону. RegioNews поцікавився в експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчук...

На зиму є три сценарії в енергетиці, і найгірший – світло даватимуть по 2-3 години. Експерт Юрій Корольчук – про стан української енергосистеми

28 червня 2024

Що буде з українськими чоловіками, які не оновлять дані до 16 липня

Все менше часу залишається у військовозобов’язаних до закінчення терміну, відведеного для оновлення військово-облікових даних. На всіх, хто цього все ж не встигне зробити, чекають неабиякі проблеми. R...