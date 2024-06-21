На Харківщині прикордонники знищили бліндажі росіян: відео

фото: ДПСУ

Воїни бригади «Сталевий Кордон» продовжують нищити російських окупантів у Харківській області. Цього разу влучними ударами дронів-камікадзе бійці уразили два ворожі бліндажі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"На Харківському напрямку бійці бригади "Сталевий Кордон" за допомогою FPV-дронів уразили 2 бліндажі противника з особовим складом всередині. Втрати противника уточнюються", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ за допомогою HIMARS знищили чотири російських установки С-300, якими загарбники завдавали ракетних ударів по Харкову.

Раніше повідомлялося, що на Запорізькому напрямку воїни-прикордонники виявили та знищили три ворожі гармати. Ефективне ураження по замасковани цілям завдали дронами-камікадзе.