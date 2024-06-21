Прикордонники показали, як FPV-дронами знищують позиції росіян під Вовчанськом

фото: ДПСУ

Сили оборони продовжують щоденну бойову роботу з ліквідації російсько-окупаційних військ, що вдерлись на північ Харківщини. По загарбникам влучно відпрацьовують FPV-дронами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Так, бійці підрозділу "Фурія" Донецького прикордонного загону цілодобово за допомогою безпілотників вистежують та знищують осередки загарбників на Вовчанському напрямку.

"Днями прикордонники завдали удару по укріплених позиціях окупантів. Оператор скерував дрон-камікадзе до ворожих споруд, де перебували сили окупантів – одного загарбника знищено, а ще один дістав поранення", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Краматорському напрямку, в районі Кліщіївки, воїни 22-ї окремої механізованої бригади вперше захопили російський "танк-черепаху". Також захисникам Донеччини вдалося взяти в полон його екіпаж.

Раніше прикордонники показали, як дронами знищують російську піхоту під Вовчанськом.