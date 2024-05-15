ЗСУ частково стабілізували ситуацію у прикордонні Харківщини, – Зеленський

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Силам оборони України вдалося протягом 15 травня частково стабілізувати ситуацію на Харківщині. Окупантів продовжують знищувати дронами та артилерією

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, передає RegioNews.

"Сьогодні протягом усього дня – доповіді наших військових, Міністерства оборони. Постійна увага – фронту, всім районам бойових дій", – наголосив президент.

Він зазначив, що у Вовчанську тривають захисні дії ЗСУ. За цей день українським силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію.

"Окупанта, який зайшов у Харківську область, усіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота досить точно працюють", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сили оборони відбили наступальні дії російських окупантів, частково витіснили ворожі сили із Вовчанська. Наразі тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях міста.

Водночас загарбники поширюють фейки про нібито захоплення всього Вовчанська.