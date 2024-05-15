Сили оборони частково витіснили росіян із Вовчанська, – Генштаб

фото: Генеральний штаб ЗСУ

15 травня на Харківському напрямку зафіксовано три бойових зіткнення. ЗСУ частково витіснили окупантів із міста Вовчанськ, тривають оборонні дії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на оперативне зведення Генерального штабу ЗСУ.

Наразі Росія намагається атакувати в напрямку Липців. Ворожа авіація завдала два удари по районах населених пунктів Липці та Мала Данилівка. Українські захисники відкидають окупантів із Вовчанська.

"Сили оборони відбили наступальні дії російських окупантів в районі Вовчанська, частково витіснили ворожі сили із населеного пункту, тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях. Дані щодо втрат противника уточнюються", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Міноборони підтвердили, що піхотні групи росіян уже зайшли у Вовчанськ. Тривають бої у північній частині міста, окупанти намагаються закріпитися.

Раніше повідомлялося, що з початку наступальних дій ворога на Харківському напрямку 10 травня втрати у живій силі російських окупантів становлять 615 вбитими та пораненими, знищено або пошкоджено 98 одиниць озброєння та військової техніки.