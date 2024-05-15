Фіксуємо значну кількість ворожих ІПСО та фейків щодо ситуації на Харківщині, – ОВА

фото: Харківська ОВА

Протягом 15 травня окупанти не проводили активних дій на Харківському напрямку. Водночас загарбники поширюють фейки про нібито захоплення всього Вовчанська

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

Наразі війська РФ намагаються закріпитися на досягнутих рубежах та перегруповуються.

"Українські підрозділи завдають вогневого ураження ворогу з метою недопущення накопичення росіянами сил і засобів у північній частині міста Вовчанськ. Крім того, наші підрозділи проводять прочісування міської забудови. Водночас противник стверджує, що увесь Вовчанськ під їхнім контролем", – повідомив Олег Синєгубов.



Водночас Генеральний штаб ЗСУ, Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомляють, що ця та подібна інформація не відповідає дійсності. Поширення російських ІПСО та вкидів підтверджує і Харківська ОВА.

"Продовжуємо фіксувати значну кількість ворожих ІПСО та фейкових вкидів щодо ситуації на Харківщині. Довіряйте лише перевіреним джерелам!", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони відбили наступальні дії російських окупантів, частково витіснили ворожі сили із Вовчанська. Наразі тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях міста.