скріншот із відео

Сили оборони продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам, які ведуть наступальну операцію на півночі Харківщини. Зокрема, українські прикордонники оприлюднили відео знищення ворожої техніки у Вовчанську

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Держприкордонслужби.

"Ударні БпЛА Держприкордонслужби спалили бойову машину загарбників на околиці Вовчанська. Один скид відкриває "мангал", а другий перетворює ББМ на металобрухт", - прокоментували відео прикордонники.

Нагадаємо, за оцінкою американського Інституту вивчання війни (ISW), темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області, ймовірно, сповільнився протягом останніх 24 годин.

Раніше повідомлялося, що поблизу Лук’янців та Вовчанська українські підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат.