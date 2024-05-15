На Харківщині ЗСУ перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська, – Генштаб

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

На Харківському напрямку підрозділи Сил оборони відбили 11 ворожих атак. Поблизу Лук’янців та Вовчанська українські підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на оперативне зведення Генерального штабу ЗСУ.

Сили оборони відбили атаки РФ на напрямках Глибоке – Липці, Лук’янці – Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно – Вовчанськ, три бойових зіткнення ще тривають.

"На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції. Бої тривають", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись. ЗСУ проводяться контратакуючі дії, ворог перебуває під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони.

"У ході бойових дій на цьому напрямку втрати особового складу ворога за сьогодні складають 162 військовослужбовця, знищено та пошкоджено 26 одиниць озброєння та військової техніки", – додали у Генштабі.

Нагадаємо, протягом поточної доби на фронті відбулося 130 бойових зіткнень. Ситуація на передовій залишається складною.