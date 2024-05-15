Темп російського наступу на Харківщині сповільнився, — ISW

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на звіт ISW.

Як зазначається у публікації, схема наступу РФ збігається з оцінкою ISW про те, що російські сили віддають перевагу створенню "буферної зони" уздовж державного кордону замість глибшого просування у Харківську область.

"Якщо темпи російських операцій залишаться відносно нижчими, вони, ймовірно, зосередяться на зміцненні нових позицій і нарощуванні бічного виступу в Харківській області шляхом злиття Липцівської та Вовчанської смуг і створення "буферної зони" в прикордонній зоні, на відміну від просування далі вглиб області, як раніше оцінювало ISW", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківщині ЗСУ перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська.