Темп російського наступу на Харківщині сповільнився, — ISW
За оцінкою американського Інституту вивчання війни (ISW), темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області, ймовірно, сповільнився протягом останніх 24 годин
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на звіт ISW.
Як зазначається у публікації, схема наступу РФ збігається з оцінкою ISW про те, що російські сили віддають перевагу створенню "буферної зони" уздовж державного кордону замість глибшого просування у Харківську область.
"Якщо темпи російських операцій залишаться відносно нижчими, вони, ймовірно, зосередяться на зміцненні нових позицій і нарощуванні бічного виступу в Харківській області шляхом злиття Липцівської та Вовчанської смуг і створення "буферної зони" в прикордонній зоні, на відміну від просування далі вглиб області, як раніше оцінювало ISW", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківщині ЗСУ перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська.