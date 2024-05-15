Обстріли Харкова та області — внаслідок ударів ворога за добу постраждали 24 людини
Протягом минулої доби внаслідок обстрілів отримали поранення 24 жителі Харкова та області
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"Внаслідок серії обстрілів із різного виду озброєння по трьох районах міста — С-300, БПЛА, УМБП Д-30 — пошкоджені приватні, багатоквартирні будинки, заклад освіти, цивільні автомобілі. Постраждало 22 людини протягом доби", - зазначив він.
Також внаслідок обстрілів Вовчанська загинула 79-річна жінка, ще двоє людей отримали поранення.
Синєгубов також поінформував, що на Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника зокрема, на напрямках Глибоке - Липці, Лукʼянці - Липці, Борисівка - Нескучне, Шебекіно (рф) - Вовчанськ, 3 бойових зіткнення ще тривають.
"На Купʼянському напрямку ворог здійснив 16 атак на позиції наших військ на напрямках Лиман Перший - Синьківка, Вільшанка - Синьківка, Вільшанка - Петропавлівка, Кислівка - Іванівка, Крохмальне - Берестове, Коломийчиха - Стельмахівка, Коломийчиха - Мясожарівка, Ковалівка - Новоєгорівка, Площанка - Макіївка. Бої тривають. Успіху противник не має", - йдеться у повідомленні.
Голова ОВА також поінформував про евакуацію з північних громад Харківщини. Наразі 2202 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 3533 з Харківського, 79 з Богодухівського та 2177 людей евакуйовано волонтерами. Всього евакуйована 7991 людина.
Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківщині ЗСУ перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська.