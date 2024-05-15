Обстріли Харкова та області — внаслідок ударів ворога за добу постраждали 24 людини

фото: Олег Синєгубов/Telegram

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"Внаслідок серії обстрілів із різного виду озброєння по трьох районах міста — С-300, БПЛА, УМБП Д-30 — пошкоджені приватні, багатоквартирні будинки, заклад освіти, цивільні автомобілі. Постраждало 22 людини протягом доби", - зазначив він.

Також внаслідок обстрілів Вовчанська загинула 79-річна жінка, ще двоє людей отримали поранення.

Синєгубов також поінформував, що на Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника зокрема, на напрямках Глибоке - Липці, Лукʼянці - Липці, Борисівка - Нескучне, Шебекіно (рф) - Вовчанськ, 3 бойових зіткнення ще тривають.

"На Купʼянському напрямку ворог здійснив 16 атак на позиції наших військ на напрямках Лиман Перший - Синьківка, Вільшанка - Синьківка, Вільшанка - Петропавлівка, Кислівка - Іванівка, Крохмальне - Берестове, Коломийчиха - Стельмахівка, Коломийчиха - Мясожарівка, Ковалівка - Новоєгорівка, Площанка - Макіївка. Бої тривають. Успіху противник не має", - йдеться у повідомленні.

Голова ОВА також поінформував про евакуацію з північних громад Харківщини. Наразі 2202 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 3533 з Харківського, 79 з Богодухівського та 2177 людей евакуйовано волонтерами. Всього евакуйована 7991 людина.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківщині ЗСУ перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська.