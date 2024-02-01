Дроновий удар по Харкову та обстріл лікарні – Синєгубов повідомив про ситуацію у регіоні

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Протягом минулої доби росіяни обстріляли територію приблизно 20 населених пунктів у Харківській області. Є руйнування цивільної інфраструктури

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Окіп Богодухівського району, Лук'янці Харківьского району, Вовчанськ Чугуївського району, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Піщане Куп'янського району та ін. Авіаційних - Великий Бурлик, Колодязне, Кислівка, Синьківка", - повідомив він.

Зокрема, о 23:15 окупанти вдарили 4-ма БПЛА типу Шахед-136 по Харкову, зафіксовані влучання двох безпілотників по території цивільного промислового об'єкта в Основ’янському районі. Постраждалих немає. Два ворожі БПЛА збили сили ППО.

О 23:32 у с. Новоосинове Куп’янського району окупанти завдали артударів, горіла господарча споруда.

О 21:56 у смт Велкикий Бурлук Куп’янського району окупанти вдарили двома КАБами по центральній районній лікарні.

"Пошкоджено фасад, дах та вікна ЦРЛ. Евакуйовано 38 осіб, з них 5 працівників ЦРЛ. Персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги. Ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням та наглядом", - зазначив Синєгубов.

О 16:35 у смт Великий Бурлук внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено скління, фасад нежитлових приміщень та частково зруйновано неексплуатоване складське приміщення.

Об 11:00 відбувся ворожий обстріл у с. Рясне Богодухівського району. Пошкоджено приватні будинки, складське приміщення, могили на місцевому цвинтарі.

О 12:00 у с. Вільча Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Синєгубов також повідомив, що ЗСУ відбили 6 атак ворога біля Синьківки.

У повідомленні зазначається, що протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 9,97 га території, знищили 154 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, як повыдомлялося, в середу, 31 січня, близько десятої вечора окупанти вдарили з авіації по селу Великий Бурлук Куп’янського району.