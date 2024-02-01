Росіяни скинули авіабомби на лікарню у Харківській області: є поранені
В середу, 31 січня, близько десятої вечора окупанти вдарили з авіації по селу Великий Бурлук Куп’янського району
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Рашисти скинули керовані авіабомби на цивільну лікарню. Внаслідок атаки пошкоджений фасад двоповерхової будівлі, вікна та дах.
За інформацією начальника ГУНП України в Харківській області Володимира Тимошка, на медзаклад скинули дві авіабомби. Одна впала поруч із медзакладом, друга – пряме влучання.
"Проведено евакуацію 38 людей, з них п’ять – працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу”, – розповів Синєгубов.
Ліквідація наслідків триває.
Нагадаємо, 30 січня росіяни вдарили по центральній частині Покровська Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, поранень зазнали 6 місцевих мешканців.