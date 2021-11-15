На Київщині викрили лабораторію з виготовлення амфетаміну у промислових масштабах

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На Київщині поліцейські припинили діяльність наркоугруповання, яке виготовляло та збувало амфетамін та фенілнітропропен

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.

"Четверо членів групи на території області налагодили роботу масштабної лабораторії з виготовлення психотропу та прекурсору. Її потужності дозволяли щомісяця виготовляти до 20 кг амфетаміну та фенілнітропропену. Збували товар як на території України, так і поза її межами. Сума вилученого за цінами "чорного" ринку становить понад 15 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Викрили діяльність угруповання оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області ДБН спільно зі слідчими слідчого управління та працівниками оперативних служб поліції Київщини.

За даними поліції, організував злочинний "бізнес" неодноразово судимий 37-річний киянин. Чоловік винаймав складське приміщення на території Київської області, де під виглядом майстерні з виготовлення меблів обладнав сучасну нарколабораторію, в якій особисто налагодив процес виготовлення заборонених речовин.

"Товар" збували як на території України, так і поза її межами, переправляючи його до Республіки Польща за допомогою водіїв – далекобійників. Щомісяця такий "бізнес" приносив членам угрупування близько мільйона гривень прибутку", - підкреслили в поліції.

Поліцейські за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення Київщини затримали всіх членів угрупування, коли вони саме займалися виготовленням психотропів. Під час обшуку правоохоронці вилучили 20 кілограмів амфетаміну у сухому стані та 120 літрів у рідкому, 5 кілограмів фенілнітропропену, понад 600 літрів різних прекурсорів, лабораторне обладнання, "чорнові" записи та інструкції з виготовлення психотропів та прекурсорів.

Вартість вилучених речовин за цінами "чорного" ринку становить понад 15 мільйонів гривень.

Усім учасникам наркоугруповання повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи: організатору – безальтернативний арешт, його спільникам – тримання під вартою з правом внесення застави.

За скоєне фігурантам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, на Київщині припинили діяльність нарколабораторії та затримали членів наркоугруповання.