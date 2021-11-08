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08 ноября 2021, 17:28 4

В Харькове задержали шпионов, которые воровали материалы тайных военных разработок

08 ноября 2021, 17:28 4
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Фото: Сайт СБУ
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В Харькове сотрудники Службы безопасности задержали двух шпионов и предотвратили утечку за границу материалов тайных военных разработок

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали в Харькове иностранца и гражданина Украины, которые работали в интересах спецслужб одной из стран Восточной Азии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что их задержали после получения материалов, составляющих государственную тайну.

В частности, контрразведчики установили, что иностранный гражданин, который длительное время находится в Украине, осуществлял целенаправленную шпионскую деятельность по получению тайных сведений в сфере материаловедения, имеющих военное назначение.

"Иностранец устанавливал контакты с отечественными специалистами в этой сфере, осуществлял попытки их привлечения к конфиденциальному сотрудничеству. Также следствием установлено, что иностранный гражданин за денежное вознаграждение привлек для получения тайных сведений гражданина Украины", - рассказали в СБУ.

Фото СБУ

Сейчас иностранцу сообщено о подозрении по ст. 114 (шпионаж) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Его сообщнику - гражданину Украины - сообщено о подозрении в государственной измене (ст. 111 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на днях в центре Харькова по подозрению в шпионаже задержали вьетнамца.

СБУ шпионы Харьков

 
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