В Харькове задержали шпионов, которые воровали материалы тайных военных разработок
В Харькове сотрудники Службы безопасности задержали двух шпионов и предотвратили утечку за границу материалов тайных военных разработок
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали в Харькове иностранца и гражданина Украины, которые работали в интересах спецслужб одной из стран Восточной Азии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что их задержали после получения материалов, составляющих государственную тайну.
В частности, контрразведчики установили, что иностранный гражданин, который длительное время находится в Украине, осуществлял целенаправленную шпионскую деятельность по получению тайных сведений в сфере материаловедения, имеющих военное назначение.
"Иностранец устанавливал контакты с отечественными специалистами в этой сфере, осуществлял попытки их привлечения к конфиденциальному сотрудничеству. Также следствием установлено, что иностранный гражданин за денежное вознаграждение привлек для получения тайных сведений гражданина Украины", - рассказали в СБУ.
Сейчас иностранцу сообщено о подозрении по ст. 114 (шпионаж) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Его сообщнику - гражданину Украины - сообщено о подозрении в государственной измене (ст. 111 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, на днях в центре Харькова по подозрению в шпионаже задержали вьетнамца.