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31 жовтня 2021, 16:03 214

На виборах мера Харкова зафіксували фотографування бюлетенів за вказівкою керівника "Картки харків'янина", - ОПОРА

31 жовтня 2021, 16:03 214
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Спостерігачі зафіксували випадок фотографування виборчого бюлетеня під час виборів мера Харкова. Жінка, яка це робила, заявила, що відповідну вказівку їй дав глава "Офісу реформ Харкова"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на громадянську мережу "ОПОРА".

У Харкові на виборчій дільниці №631543 на вул.Архітектора Альошина, 9 спостерігачка "ОПОРИ" зафіксувала фотографування бюлетеня.

Після інциденту спостерігач і керівник дільничної виборчої комісії підійшли до кабінки та запитали у жінки, що вона сфотографувала, і повідомили їй, що такі дії є порушенням.

На запитання жінка відповіла, що це вимога її керівництва: "Столбового Павла Івановича - керівника проєкту "Картка харків'янина".

Після того як фотографії видалили, жінка пішла з дільниці. Спостерігачка "ОПОРИ" викликала на дільницю поліцію, оскільки були виявлені ознаки перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права.

Своєю чергою депутат Харківської міської ради Дмитро Булах на своїй сторінці в Facebook підтвердив, що саме Павло Столбовий очолює комунальний заклад "Офіс реформ", який займається, зокрема, просуванням "Картки харків'янина". Також Булах написав: "Реформи, які ми заслужили".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спостерігачі фіксували, як під час виборів мера Харкова сторонні робили фотофіксацію того, як голосують виборці, а саме - курсанти Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба.

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