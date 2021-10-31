На выборах мэра Харькова зафиксировали фотографирование бюллетеней по указанию руководителя "Карточки харьковчанина", - ОПОРА

Наблюдатели зафиксировали случай фотографирования избирательного бюллетеня во время выборов мэра Харькова. Женщина, которая это делала, заявила, что соответствующее указание ей дал глава "Офиса реформ Харькова"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на гражданскую сеть "ОПОРА".

В Харькове на избирательном участке №631543 на ул. Архитектора Алешина, 9 наблюдательница "ОПОРЫ" зафиксировала фотографирование бюллетеня.

После инцидента наблюдатель и руководитель участковой избирательной комиссии подошли к кабинке и спросили у женщины, что она сфотографировала, и сообщили ей, что такие действия являются нарушением.

На вопрос женщина ответила, что это требование ее руководства: "Столбового Павла Ивановича - руководителя проекта "Карточка харьковчанина".

После того как фотографии удалили, женщина ушла с участка. Наблюдательница "ОПОРЫ" вызвала на участок полицию, поскольку были выявлены признаки препятствования свободному осуществлению гражданином своего избирательного права.

В свою очередь депутат Харьковского городского совета Дмитрий Булах на своей странице в Facebook подтвердил, что именно Павел Столбовой возглавляет коммунальное учреждение "Офис реформ", которое занимается, в частности, продвижением "Карточки харьковчанина". Также Булах написал: "Реформы, которые мы заслужили".

Напомним, ранее сообщалось, что наблюдатели фиксировали, как во время выборов мэра Харькова посторонние делали фотофиксацию того, как голосуют избиратели, а именно – курсанты Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба.