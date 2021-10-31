В хід пішли пусті протоколи: на виборах мера Харкова зафіксували серйозне порушення

Громадянська мережа "ОПОРА"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на громадянську мережу "ОПОРА".

Зокрема, у Харкові на виборчій дільниці №631306 по вул. Олеся Гончара спостерігач "ОПОРИ" зафіксував підписання пустого протоколу.

Дільниця розташована на території КНП "Міська клінічна лікарня №14 ім. проф. Л.Л.Гіршмана".

Так, спостерігач зафіксував, що у пустому протоколі вже підписалися голова, заступник та секретар дільничної виборчої комісії. Також є підписи членів ДВК і навіть офіційного спостерігача.

Після фіксування факту дочасного підписання протоколу спостерігач "ОПОРИ" викликав поліцію.

"Протокол про підрахунок голосів підписується вже після завершення процесу голосування, коли в нього вже внесені всі дані, зокрема, про кількість голосів за кандидатів", — зазначив координатор спостереження Громадянської мережі "ОПОРА" за виборами у Харківській області Микола Зінченко.

За його словами, підписання протоколу раніше може свідчити про ймовірні спроби фальсифікації виборчої документації.

Зауважимо, що підписання пустих бланків протоколів є кримінально караним діянням. Зокрема, згідно з ч. 3 ст. 158 Кримінального кодексу України, це караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Також звертаємо увагу, що у випадку виявлення спостерігачами фактів дочасного заповнення прізвищ членів виборчої комісії, поліції слід перевірити, чи були вчинені вказані дії з подальшим наміром дочасно поставити підписи на протоколах.

Нагадаємо, раніше поліція області відзвітувала про початок голосування на усіх виборчих дільницях Харкова.

Також варто зазначити, що поліція і спостерігачі вже фіксували порушення під час виборів мера Харкова.