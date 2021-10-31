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31 жовтня 2021, 09:14 31

Поліція відрапортувала, як почалися вибори мера Харкова

31 жовтня 2021, 09:14 31
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У Харкові відкрились і працюють усі виборчі дільниці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Станом на 8:40 виборчий процес здійснюється в усіх 605 дільницях міста.

31 жовтня, одна виборча спецдільниця в Немишлянському районі відкрилася із незначним запізненням. Вказана подія зареєстрована в Єдиному обліку відділу поліції №2 ХРУП №2. Триває перевірка.

Нагадаємо, раніше у МОЗ дали поради, як безпечно для здоров'я проголосувати на виборах мера Харкова.

поліція выборы Харьков

 
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