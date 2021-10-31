Поліція відрапортувала, як почалися вибори мера Харкова
У Харкові відкрились і працюють усі виборчі дільниці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прес-службу поліції Харківської області.
Станом на 8:40 виборчий процес здійснюється в усіх 605 дільницях міста.
31 жовтня, одна виборча спецдільниця в Немишлянському районі відкрилася із незначним запізненням. Вказана подія зареєстрована в Єдиному обліку відділу поліції №2 ХРУП №2. Триває перевірка.
Нагадаємо, раніше у МОЗ дали поради, як безпечно для здоров'я проголосувати на виборах мера Харкова.
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