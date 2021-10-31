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31 октября 2021, 11:57 27

В ход пошли пустые протоколы: на выборах мэра Харькова зафиксировали серьезное нарушение

31 октября 2021, 11:57 27
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Гражданская сеть "ОПОРА"
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Во время выборов мэра Харькова глава участковой избирательной комиссии хотел подписать пустой протокол

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на гражданскую сеть "ОПОРА".

В частности, в Харькове на избирательном участке №631306 на ул. Олеся Гончара наблюдатель "ОПОРЫ" зафиксировал подписание пустого протокола.
Участок расположен на территории КНП "Городская клиническая больница №14 им. проф. Л.Л.Гиршмана".

Так наблюдатель зафиксировал, что в пустом протоколе уже подписались председатель, заместитель и секретарь участковой избирательной комиссии. Также есть подписи членов УИК и даже официального наблюдателя.

После фиксирования факта преждевременного подписания протокола наблюдатель "ОПОРЫ" вызвал полицию.

"Протокол о подсчете голосов подписывается уже после завершения процесса голосования, когда в него уже внесены все данные, в частности о количестве голосов за кандидатов", - отметил координатор наблюдения Гражданской сети "ОПОРА" за выборами в Харьковской области Николай Зинченко.

По его словам, подписание протокола ранее может свидетельствовать о возможных попытках фальсификации избирательной документации.

Заметим, что подписание пустых бланков протоколов является уголовно наказуемым деянием. В частности, согласно ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Украины, это наказываются лишением свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до трех лет.

Также обращаем внимание, что в случае выявления наблюдателями фактов досрочного заполнения фамилий членов избирательной комиссии, полиции следует проверить, были ли совершены указанные действия с последующим намерением досрочно поставить подписи на протоколах.

Напомним, ранее полиция области отчиталась о начале голосования на всех избирательных участках Харькова.

Также следует отметить, что наблюдатели и полиция уже фиксировали нарушения во время выборов мэра Харькова.

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