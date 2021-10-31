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31 жовтня 2021, 11:04 190

Поліція зафіксувала перше порушення під час виборів мера Харкова

31 жовтня 2021, 11:04 190
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Поліція Харківської області
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В одному з районів Харкова зафіксовано перше порушення пов'язане з виборами міського голови міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Зокрема, громадянин сфотографував бюлетень, знаходячись у кабінці для голосування.

Порушення помітив поліцейський, який чергував на виборчій дільниці по вулиці Луї Пастера.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2. Поліцейські доставили 39-річного порушника до відділу для з’ясування всіх обставин події.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, проводиться перевірка.

Нагадаємо, раніше поліція області відзвітувала про початок голосування на усіх виборчих дільницях Харкова.

Також після початку роботи виборчих дільниць стало відомо про те, що на одну із них не допустили спостерігача від громадянської мережі "ОПОРА".

поліція спостерігач выборы Харьков

 
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