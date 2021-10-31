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31 октября 2021, 11:04 190

Полиция зафиксировала первое нарушение во время выборов мэра Харькова

31 октября 2021, 11:04 190
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Полиция Харьковской области
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В одном из районов Харькова зафиксировано первое нарушение, связанное с выборами городского головы города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

В частности, гражданин сфотографировал бюллетень, находясь в кабинке для голосования.

Нарушение заметил полицейский, дежуривший на избирательном участке по улице Луи Пастера.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Харьковского райуправления полиции №2. Полицейские доставили 39-летнего нарушителя в отдел для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, производится проверка.

Напомним, ранее полиция области отчиталась о начале голосования на всех избирательных участках Харькова.

Также после начала работы избирательных участков стало известно о том, что на один из них не допустили наблюдателя от гражданской сети "ОПОРА".

полиция наблюдатель выборы Харьков

 
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