Перший скандал під час виборів мера Харкова: на дільницю не пускали спостерігача

Поліція Харківської області

Після того, як у Харкові відкрились виборчі дільниці, на одну з них не допускали спостерігача

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на громадянську мережу "ОПОРА".

Зокрема, спостерігача Громадянської мережі "ОПОРА" не пускали на ранкове засідання дільничної виборчої комісії №631687. Йдеться про спеціальну виборчу дільницю, розташовану на території КНП "Міський перинатальний центр”.

За словами спостерігача, проблема з доступом трапилася через те, що керівник комунальної установи поставив вимогу, щоб у спостерігача був негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію.

За словами координатора спостереження Громадянської мережі "ОПОРА" за виборами у Харківській області Миколи Зінченка, подібні дії є незаконними, адже необхідні документи для спостерігача – це лише посвідчення спостерігача та посвідчення особи. Жодних вимог щодо необхідності сертифікатів про вакцинацію у Виборчому кодексі не прописано.

Подібна ситуація з недопуском спостерігача трапилася й на виборчій дільниці №631687, яка розташована у КНП "Міський клінічний пологовий будинок №7”. Однак вже за півгодини після розмови з керівництвом ТВК спостерігача "ОПОРИ" пустили на дільницю.

Нагадаємо, раніше поліція Харківської області відрапортувала стосовно того, як відбуваються вибори мера Харкова.