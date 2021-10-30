Радуцький спростував свої слова про те, що на вибори в Харкові пускатимуть тільки вакцинованих

Заява народного депутата від "Слуги народу" Михайла Радуцького про те, що під час позачергових виборів мера Харкова на дільниці пускатимуть виключно громадян, які вакциновані або мають негативний тест на коронавірус, не грунтується на нормативних документах і не має юридичного значення

Це підтвердив і сам Радуцький в коментарі громадянській мережі "ОПОРА".

Вчора пізно ввечері, передає "Бабель", в ефірі телеканалу "Україна 24" Михайло Радуцький заявив, що відповідно до закону, виборців перевірятимуть на наявність сертифіката про вакцинацію або ПЛР-тесту, або тесту на антиген.

"За законом повинні перевіряти. Або COVID-сертифікати, або ПЛР-тести, або тести на антиген", - зокрема сказав він.

У той же час, згідно з поясненням Центральної виборчої комісії, вибори відбудуться "незалежно від того, в якій епідемічній зоні знаходяться виборчі округи".

Також у ЦВК зазначили, що вибори відбуватимуться на підставі Постанови ЦВК від 12 жовтня 2021 року №404, яке в свою чергу базується на "Порядку проведення протиепідемічних заходів під час виборів", схваленому Постановою Кабміну від 9 грудня 2020 року.

Ніяких рішень про якийсь новий особливий порядок проведення виборів немає ані від ЦВК, ані від Кабінету міністрів.

Відповідно до зазначеного вище рішення Кабміну, протиепідемічні заходи під час проведення виборів полягають в обов'язковому використанні масок, наявності антисептиків, дотриманні соціальної дистанції та скринінгу температури виборців. Якщо у виборця є симптоми респіраторних захворювань, для нього повинна бути виділена спеціальна кабіна для голосування.

Проте вже через деякий час сам Михайло Радуцький взяв свої слова назад. У коментарі ОПОРА він заявив, що мова йшла не про виборчі дільниці, а про громадські місця.

"Я мав на увазі громадські місця, що є постанова уряду щодо карантинних обмежень. Що стосується виборів, то Виборчий кодекс вище всіх постанов Уряду. Центральна виборча комісія зараз додатково відкомунікує, що обов'язковими вимогами будуть дотримання соціальної дистанції та наявність маски. Адже виборчі дільниці не є громадськими місцями. Я сказав це про громадські місця, я коментував постанову уряду №1236, але Виборчий кодекс вище постанови Уряду. Вибори ніхто не зриватиме, вимагатимуть тільки маску і соціальну дистанцію", — зазначив Радуцький.

Нагадаємо, раніше політолог Віктор Бобиренко заявив, що не виключає можливої фальсифікації результатів виборів. "Виборчі комісії, за великим рахунком, будуть лояльні до Терехова (в.о. мера, – ред.). Тому що вони формуються з бюджетників. Хоча, думаю, що добкінці (представники кандидата в мери Харкова Михайла Добкіна - ред.) їх обсядуть, і будуть намагатися не дати сфальсифікувати вибори. Твердо і явно фальсифікувати вибори ніхто не буде. Це будуть робити м'яко, щоб не злити спостерігачів", - говорив експерт.