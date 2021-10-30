Радуцкий опроверг свои слова о том, что на выборы в Харькове будут пускать только вакцинированных

Заявление народного депутата от "Слуги народа" Михаила Радуцкого о том, что во время внеочередных выборов мэра Харькова на участки будут пускать исключительно граждан, которые вакцинированы или имеют негативный тест на коронавирус, не основано на нормативных документах и не имеет юридического значения

Это подтвердил и сам Радуцкий в комментарии гражданской сети "ОПОРА".

Вчера поздно вечером, передает "Бабель", в эфире телеканала "Украина 24" Михаил Радуцкий заявил, что согласно закону, избирателей будут проверять на наличие сертификата о вакцинации или ПЦР-теста, или теста на антиген.

"По закону должны проверять. Либо COVID-сертификаты, либо ПЦР-тесты, либо тесты на антиген", — в частности сказал он.

В тоже время, согласно пояснению Центральной избирательной комиссии, выборы состоятся "независимо от того, в какой эпидемической зоне находятся избирательные округа".

Также в ЦИК отметили, что выборы будут проходить на основании Постановления ЦИК от 12 октября 2021 года №404, которое в свою очередь базируется на "Порядке проведения противоэпидемических мер во время выборов", одобренном Постановлением Кабмина от 9 декабря 2020 года.

Никаких решений о каком-то новом особом порядке проведения выборов нет ни от ЦИК, ни от Кабинета министров.

Согласно указанному выше решению Кабмина, противоэпидемические меры во время проведения выборов заключаются в обязательном использовании масок, наличии антисептиков, соблюдении социальной дистанции и скрининга температуры избирателей. Если у избирателя есть симптомы респираторных заболеваний, для него должна быть выделена специальная кабина для голосования.

Однако уже спустя некоторое время сам Михаил Радуцкий взял свои слова обратно. В комментарии ОПОРЕ он заявил, что речь шла не об избирательных участках, а об общественных местах.

"Я имел в виду общественные места, что есть постановление правительства относительно карантинных ограничений. Что касается выборов, то Избирательный кодекс выше всех постановлений правительства. Центральная избирательная комиссия сейчас дополнительно откоммуникирует, что обязательными требованиями будут соблюдение социальной дистанции и наличие маски. Ведь избирательные участки не являются общественными местами. Я сказал это об общественных местах, я комментировал постановление правительства №1236, но Избирательный кодекс выше постановления правительства. Выборы никто не будет срывать, будут требовать только маску и социальную дистанцию", — отметил Радуцкий.

Напомним, ранее политолог Виктор Бобиренко заявил, что не исключает возможной фальсификации результатов выборов. "Избирательные комиссии, по большому счету, будут лояльны к Терехову (и.о. мэра, – ред.). Потому что они формируются из бюджетников. Хотя, думаю, что добкинцы (представители кандидата в мэры Харькова Михаила Добкина - ред.) их обсядут, и будут стараться не дать сфальсифицировать выборы. Твердо и явно фальсифицировать выборы никто не будет. Это будут делать мягко, чтобы не злить наблюдателей", – говорил эксперт.