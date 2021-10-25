09:02  25 октября
В Украине зафиксировали почти 15 тысяч новых случаев COVID-19
08:29  25 октября
На Черкасщине отправили под домашний арест двойника кандидата от "Слуги народа"
08:06  25 октября
Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину": стреляли из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
25 октября 2021, 11:59 111

На Харьковщине пьяный мужчина напал на работника "скорой"

25 октября 2021, 11:59 111
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области мужчина напал на бригаду "скорой" помощи

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи, инцидент произошел 24 октября во время госпитализации пациентки в Слободской городской больницы, пишет RegioNews.

"Мимо лечебного учреждения проходил мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Держа свой мобильный телефон в руке, мужчина начал комментировать и снимать работу медицинских работников, при этом нецензурно выражаясь и оскорбляя фельдшера", - говорится в сообщении.

Известно, что на замечания и просьбы прекратить такие действия, мужчина начал еще агрессивнее вести себя и бросаться с кулаками на медицинского работника, но от удара фельдшера защитил водитель специализированного авто.

Кроме того, в присутствии персонала больницы и прохожих, мужчина пытался ударить и повредить автомобиль бригады и медицинское оборудование.

Напомним, что в сентябре в Харькове произошел подобный инцидент - там пьяный мужчина напал на работников "скорой".

Харьков скорая помощь нападение

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
Все публикации »
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua