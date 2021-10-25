На Харьковщине пьяный мужчина напал на работника "скорой"

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Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи, инцидент произошел 24 октября во время госпитализации пациентки в Слободской городской больницы, пишет RegioNews.

"Мимо лечебного учреждения проходил мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Держа свой мобильный телефон в руке, мужчина начал комментировать и снимать работу медицинских работников, при этом нецензурно выражаясь и оскорбляя фельдшера", - говорится в сообщении.

Известно, что на замечания и просьбы прекратить такие действия, мужчина начал еще агрессивнее вести себя и бросаться с кулаками на медицинского работника, но от удара фельдшера защитил водитель специализированного авто.

Кроме того, в присутствии персонала больницы и прохожих, мужчина пытался ударить и повредить автомобиль бригады и медицинское оборудование.

Напомним, что в сентябре в Харькове произошел подобный инцидент - там пьяный мужчина напал на работников "скорой".