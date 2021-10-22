Михайло Добкін: Люди з харківських ОСББ стали заручниками комерційних тарифів на газ, потрібно терміново міняти закон

Харків'яни, чиї будинки управляються ОСББ, стали заручниками ситуації з тарифами, і будуть змушені платити за газ за непідйомними для них комерційними цінами. Щоб цього не допустити необхідно терміново внести зміни до закону

Про це заявив лідер ГО "Наш Дім - Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках та кандидат у мери Харкова Михайло Добкін в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, "люди потрапили в ситуацію, коли вони не можуть укласти договір по газу за ціною для населення. У них ціна понад 30 тисяч".

Михайло Добкін звернувся до присутніх у студії народних депутатів із закликом терміново внести зміни до закону про ОСББ. "Поки сесійний тиждень, внесіть в терміновому порядку зміну в закон про ОСББ, - заявив Михайло Добкін, додавши, що, крім непомірних тарифів, цим людям потім доведеться "нести відповідальність за те, що вчасно не готують до опалювального сезону свої будинки та невчасно подають опалення".

"Вони стали заручниками ситуації. Я думаю, що проголосувати – це справа трьох секунд", - додав Михайло Добкін.

Нагадаємо, цього року Кабмін зобов'язав усіх постачальників газу ввести річний фіксований тариф для побутових споживачів, який у 2,4 раза нижче тарифу для комерційних підприємств. Однак ця пропозиція стосується тільки фізичних осіб.

На об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) з власними котельнями цей тариф не поширюється, оскільки вони потрапили під визначення юридичних осіб. В результаті, жителі цих будинків змушені купувати газ нарівні з комерційними організаціями за ринковою ціною.

Наприкінці вересня харків'яни звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням поширити на ОСББ ціни й тарифи на закупівлю газу, які діють для побутових споживачів. На сайті глави держави зареєстрована відповідна петиція.

Раніше Михайло Добкін заявляв, що для того, щоб у Харкові знизити тариф на опалення і впровадити нові технології в цій галузі, потрібно цей сегмент комунального господарства віддати бізнесу. Вони повинні будуть побудувати модульні котельні, а міськвиконком почне контролювати якість послуг.