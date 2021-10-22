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22 октября 2021, 12:45 11

Михаил Добкин: Люди из харьковских ОСМД стали заложниками коммерческих тарифов на газ, нужно срочно менять закон

22 октября 2021, 12:45 11
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Харьковчане, чьи дома управляются ОСМД, стали заложниками ситуации с тарифами, и будут вынуждены платить за газ по неподъемным для них коммерческим ценам. Чтобы этого не допустить необходимо срочно внести изменения в закон

Об этом заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах и кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, "люди попали в ситуацию, когда они не могут заключить договор по газу по цене для населения. У них цена больше 30-ти тысяч".

Михаил Добкин обратился к присутствовавшим в студии народным депутатам с призывом срочно внести изменения в закон об ОСМД. "Пока сессионная неделя, внесите в срочном порядке изменение в закон об ОСМД, - заявил Михаил Добкин, добавив, что, помимо непомерных тарифов, этим людям потом придется "нести ответственность за то, что вовремя не подготавливают к отопительному сезону свои дома и невовремя подают отопление".

"Они стали заложниками ситуации. Я думаю, что проголосовать – это дело трех секунд", - добавил Михаил Добкин.

Напомним, в этом году Кабмин обязал всех поставщиков газа ввести годовой фиксированный тариф для бытовых потребителей, который в 2,4 раза ниже тарифа для коммерческий предприятий. Однако это предложение касается только физических лиц.

На объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) с собственными котельными этот тариф не распространяется, поскольку они попали под определение юридических лиц. В результате, жители этих домов вынуждены покупать газ наравне с коммерческими организациями по рыночной цене.

В конце сентября харьковчане обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой распространить на ОСМД цены и тарифы на закупку газа, которые действуют для бытовых потребителей. На сайте главы государства зарегистрирована соответствующая петиция.

Ранее Михаил Добкин заявлял, что для того, чтобы в Харькове снизить тариф на отопление и внедрить новые технологии в этой области, нужно этот сегмент коммунального хозяйства отдать бизнесу. Они должны будут построить модульные котельные, а горисполком начнет контролировать качество услуг.

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