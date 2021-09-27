Михайло Добкін: у Харкові потрібно впроваджувати модульні котельні, які допоможуть знизити тариф на опалення

Для того, щоб в Харкові знизити тариф на опалення і впровадити нові технології в цій області, потрібно цей сегмент комунального господарства віддати бізнесу. Вони повинні побудувати модульні котельні, а міськвиконком почне контролювати якість послуг

Про це під час зустрічі з харків'янами заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках, кандидат у мери Харкова Михайло Добкін.

За його словами, свого часу в Харкові була створена одна з сучасних систем централізованого опалення. "До кінця 80-х років ми отримували тепло від однієї з найсучасніших котелень. Тоді вираховували коефіцієнт корисної дії цієї системи з того, що газ нічого не коштував в країні. Сьогодні газ коштує близько тисячі доларів за тисячу кубометрів, а електроенергія стала дорожчою, ніж коштовності. Тому ми повинні розуміти, що, якщо ми будемо і далі в Харкові від ТЕЦ-5 "тягнути" тепло десятки кілометрів, підігріваючи небо, це все ляже на тариф за опалення для населення", – заявив Михайло Добкін.

Він запропонував дієвий вихід з положення. На думку Михайла Добкіна, в густонаселених районах, там, де велике скупчення висотних будинків, потрібно будувати модульні котельні.

"Потрібно віддавати це все бізнесу. Чому бізнесу? Тому що у міста на це немає грошей, а бізнес із задоволенням прийде. Місто має поставити зрозумілі умови. Наприклад, місто віддає бізнесу абонентську базу і збут. А вони повинні за свої гроші побудувати модульні котельні, а місто буде стежити за якістю послуг. Також потрібно домовлятися про тарифи, а вони з модульними котельнями будуть однозначно нижче, ніж зараз", – сказав Михайло Добкін.

Крім того, він додав, що цей метод не вимагає транспортування теплоносія на величезну відстань і внаслідок цього буде нижчий тариф. А щоб досягти ще більшого ефекту, Михайло Добкін планує зібрати всіх харківських вчених і керівників усіх підприємств, що залишилися, щоб зрозуміти, як можна власними силами розв'язати проблему з централізованим опаленням в Харкові.

"Ця проблема не вирішиться за один рік, але це буде система і неважливе прізвище мера. Якщо ми це приймемо, система буде рік за роком набирати обертів", - підсумував Михайло Добкін.

Нагадаємо, раніше лідер громадської організації "Наш Дім - Харків" Михайло Добкін заявив, що в Харкові потрібно створити муніципальну охорону, яка дозволить навести в місті порядок з безпекою на вулицях.

"Від імені міста ми забезпечимо таку охорону правом охороняти громадський порядок. Вони не зможуть заарештовувати. Але Муніципальна охорона зможе точно так само, як захищають сьогодні парк Горького і Сад Шевченка, боротися з проявом будь-якого порушення громадського порядку на наших вулицях", - заявив Михайло Добкін.