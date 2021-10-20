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20 октября 2021, 11:44 337

Терехов пообещал после выборов в Харькове вступить в "Слугу народа" и ликвидировать "Блок Кернеса", - УП

20 октября 2021, 11:44 337
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Временно исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов пообещал Офису президента, что в обмен на поддержку на выборах мэра 31 октября он отдаст "Слуге народа" должность секретаря горсовета, и сам вступит в ряды этой партии, что приведет к поглощению "Блока Кернеса" партией власти

Об этом со ссылкой на собственные источники из числа топовых политиков Харькова, сообщает "Украинская правда".

По информации журналистов, на этих выборах мэра Харькова Банковая решила сыграть "в темную" и кулуарно поддерживает секретаря горсовета Игоря Терехова. "Игорь не палится, что с Офисом имеет какие-то договоренности, но где-то в сентябре он дошел до Зеленского. Ермак, другие эти товарищи сказали, что Терехов их вполне устраивает. У них главное условие – чтобы влияния Авакова на город не было", - рассказал УП собеседник из Харькова.

Как отмечает издание, за последнее время сотрудничество Офиса с Тереховым действительно стало заметным. Так, по данным издания, по просьбе Банковой недавно на должность заместителя городского головы по вопросам цифровизации был назначен Сергей Кузьмин.

"Взамен на поддержку Офиса, Терехов пообещал окружению президента, что отдаст "Слуге народа" должность секретаря горсовета. Есть еще другие слухи, что якобы Игорь сам может позже вступить в партию "Слуга народа", – рассказывают источники издания.

"Возможно, есть другое объяснение такой лояльности и. о. мэра к ОПУ. Речь идет об обвинениях в подделке е-подписи Кернеса", - отмечает издание, намекая, что у следствия могут быть доказательства, что подписанное Кернесом представление на должность секретаря горсовета Игоря Терехова поддельное, и к этому причастен сам Терехов.

Напомним, досрочные выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября. Сейчас секретарь горсовета Игорь Терехов возглавляет партию "Блок Кернеса - Успешный Харьков". Очевидно в случае вступления Терехова в ряды "Слуги народа" такая же участь ждет и партию Кернеса, которую Терехов ликвидирует путем слияния с партией власти.

Офис президента Слуга народа Геннадий Кернес Игорь Терехов выборы Харьков

 
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