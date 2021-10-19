Михайло Добкін подякував харківській ОПЗЖ за підтримку: Сильні повинні стояти поруч зі мною

Лідер громадської організації "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін подякував представникам міської організації партії "Опозиційна платформа - За життя" та вищому керівництву партії за підтримку та розповів про свої пріоритети та першочергові кроки на посаді мера Харкова

Про це йшлося на зустрічі з активом міської організації партії ОПЗЖ і лідерами громадської думки, яка відбулася в понеділок, 18 жовтня, повідомляє сайт ГО "Наш Дім - Харків".

"Я хочу через вас сказати стратегічній раді партії ОПЗЖ слова подяки за те, що в цей складний час вони ухвалили дуже непросте рішення – не стали нікого висувати і підтримали мою кандидатуру на виборах мера Харкова. Це рішення людей, які побачили, що у нас збігається бачення на багато речей, а головне – у нас збігаються основоположні життєві цінності. Сьогодні не кожна партія в Харкові може підтримати Добкіна, як і не кожен з кандидатів здатний в Харкові прийняти і публічно відповісти на підтримку ОПЗЖ", – сказав в ході зустрічі Михайло Добкін.

Він також зазначив, що для нього підтримка партії ОПЗЖ важливіша, ніж будь-які домовленості в майбутньому, після виборів. За його словами, представники різних фракцій у міськраді, які підтримуються харків'янами, сповідують близьку ідеологію переважній більшості жителів міста і готові конструктивно працювати в інтересах Харкова, повинні бути представлені у виконкомі та департаментах міської влади.

"Сильні опоненти, які залучені в процес, тільки підсилюють керівника. Я готовий запропонувати місце сильним встати поруч зі мною, кожному обрати напрямок, за який він буде відповідати, і взяти на себе відповідальність за результат. Якщо такі знайдуться - ласкаво прошу", - сказав Михайло Добкін.

Кандидат у мери також заявив, що не сумнівається у своїй перемозі, бо відчуває підтримку харків'ян. "Я з людьми зустрічаюся, розмовляю з ними. Вони приходять до мене, розуміючи, що все, про що ми домовимося, все, що ми будемо обіцяти – буде зроблено. Це стосується і пріоритетів. Для мене сьогодні на першому місці - це охорона здоров'я, житлово-комунальне господарство, безпека, і що важливо – відродження і збереження промислового потенціалу нашого регіону", – сказав Михайло Добкін.

Політик також зазначив, що на виборах його опонент вдаватиметься до різних маніпуляцій для підтасовування результату виборів. "Я намагаюся цю ситуацію контролювати, виходячи з наших можливостей, зробити все для того, щоб не подарувати їм свою перемогу, і щоб кожен наш голос був врахований. Але я також знаю, що чим більше людей прийде на вибори підтримати мене, тим складніше буде їм зі мною боротися. Нам треба, щоб всі наші прийшли. Якщо ви мені в цьому допоможете – це дасть мені ще більше можливості навести порядок в місті", – підсумував Михайло Добкін.

Нагадаємо, 29 вересня Стратегічна рада партії ОПЗЖ ухвалила рішення підтримати кандидатуру Михайла Добкіна на виборах харківського міського голови і закликала "всіх членів партії, депутатів-членів ОПЗЖ, які представляють нашу політичну силу на Харківщині, підтримати Михайла Добкіна".

"Михайла Добкіна пов'язувала багаторічна дружба й успішна спільна робота з покійним мером Харкова Геннадієм Кернесом. Геннадій Кернес керував виборчою кампанією Михайла Добкіна на посаду мера Харкова, а після перемоги Михайла Добкіна на виборах мера – став секретарем Харківської міської ради. Під час роботи Михайла Добкіна на посаді губернатора Харківщини Геннадій Кернес вперше став мером міста. Разом вони створювали та реалізовували план розвитку Харкова", - йдеться в заяві ОПЗЖ.