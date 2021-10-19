Михаил Добкин поблагодарил харьковскую ОПЗЖ за поддержку: Сильные должны стоять рядом со мной

Лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин поблагодарил представителей городской организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и высшее руководство партии за поддержку и рассказал о своих приоритетах и первоочередных шагах на посту мэра Харькова

Об этом шла речь на встрече с активом городской организации партии ОПЗЖ и лидерами общественного мнения, которая состоялась в понедельник, 18 октября, сообщает сайт ОО "Наш Дом – Харьков".

"Я хочу через вас сказать Стратегическому совету партии ОПЗЖ слова благодарности за то, что в это сложное время они приняли очень непростое решение – не стали никого выдвигать и поддержали мою кандидатуру на выборах мэра Харькова. Это решение людей, которые увидели, что у нас совпадает видение на многие вещи, а главное – у нас совпадают основополагающие жизненные ценности. Сегодня не каждая партия в Харькове может поддержать Добкина, как и не каждый из кандидатов способен в Харькове принять и публично ответить на поддержку ОПЗЖ", – сказал в ходе встречи Михаил Добкин.

Он также отметил, что для него поддержка партии ОПЗЖ важнее, чем любые договоренности в будущем, после выборов. По его словам, представители различных фракций в горсовете, которые поддерживаются харьковчанами, исповедуют близкую идеологию подавляющему большинству жителей города и готовы конструктивно работать в интересах Харькова, должны быть представлены в исполкоме и департаментах городской власти.

"Сильные оппоненты, которые вовлечены в процесс, только усиливают руководителя. Я готов предложить место сильным встать рядом со мной, каждому выбрать направление, за которое он будет отвечать, и взять на себя ответственность за результат. Если такие найдутся – милости прошу", – сказал Михаил Добкин.

Кандидат в мэры также заявил, что не сомневается в своей победе, потому что чувствует поддержку харьковчан. "Я с людьми встречаюсь, разговариваю с ними. Они приходят ко мне, понимая, что все, о чем мы договоримся, все, что мы будем обещать – будет сделано. Это касается и приоритетов. Для меня сегодня на первом месте – это здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, безопасность, и что немаловажно – возрождение и сохранение промышленного потенциала нашего региона", – сказал Михаил Добкин.

Политик также отметил, что на выборах его оппонент будет прибегать к различным манипуляциям для подтасовки результата выборов. "Я стараюсь эту ситуацию контролировать, исходя из наших возможностей, сделать все для того, чтобы не подарить им свою победу, и чтобы каждый наш голос был учтен. Но я также знаю, что чем больше людей придет на выборы поддержать меня, тем сложнее будет им со мной бороться. Нам надо, чтобы все наши пришли. Если вы мне в этом поможете – это даст мне еще больше возможности навести порядок в городе", – подытожил Михаил Добкин.

Напомним, 29 сентября Стратегический совет партии ОПЗЖ принял решение поддержать кандидатуру Михаила Добкина на выборах харьковского городского головы и призвал "всех членов партии, депутатов-членов ОПЗЖ, представляющих нашу политическую силу на Харьковщине, поддержать Михаила Добкина".

"Михаила Добкина связывала многолетняя дружба и успешная совместная работа с покойным мэром Харькова Геннадием Кернесом. Геннадий Кернес руководил избирательной кампанией Михаила Добкина на пост мэра Харькова, а после победы Михаила Добкина на выборах мэра – стал секретарём Харьковского городского совета. Во время работы Михаила Добкина на посту губернатора Харьковщины Геннадий Кернес впервые стал мэром города. Вместе они создавали и реализовывали план развития Харькова", - говорится в заявлении ОПЗЖ.