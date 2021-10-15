Временным мэром Харькова Тереховым управляют Аваков, Фукс и Порошенко, - расследование

Об этом идет речь в расследовании "Кто они, кукловоды Терехова?", сделанном в рамках проекта "Цена вопроса".

Как утверждают авторы расследования, получить власть в Харькове "бледному и несамостоятельному" Терехову помог тогдашний глава МВД Арсен Аваков, к которому Терехов всегда был близок, ведь работал его заместителем, когда тот возглавлял Харьковскую ОГА. "Терехова с Аваковым объединяют узы, крепче которых ничего и нет – деньги. Еще в середине 2000-х в СМИ неоднократно звучало, что Терехов вместе с окружением Авакова являются совладельцами крупнейшей сети сигаретных киосков в Харькове. Об этом говорил и сам Геннадий Кернес, для которого подобная информация, конечно же не была секретной", - отмечают журналисты.

Речь идет о самой узнаваемой в Харькове сети табачных магазинчиков "Кисет", выручка которой только в 2020 году составила почти 2 млрд. грн. Совладельцами этой сети значатся: Елена Винник – бывшая жена Игоря Терехова, Игорь Котвицкий - бывший водитель и личный помощник Авакова, в итоге ставший его бизнес-партнером и советником, Вардан Восканян - доверенное лицо Авакова в табачном бизнесе. Каждому из троих принадлежит по 30%. Еще 10% компании "Кисет" принадлежит Вадиму Бешанову - бывшему заместителю главы правления аваковского банка "Базис".

"Именно Терехов планомерно последние несколько лет помогал Авакову вернуть влияние на Харьков за спиной Кернеса, которого преследовали проблемы со здоровьем", - отмечают журналисты.

Но Аваков, по их словам, не единственный, кто сделал ставку на Терехова, "управлять и.о. решил еще один серый кардинал Харькова - скандально известный бизнесмен Павел Фукс". "Он в Харькове лицо очень влиятельное, почетный гражданин города, близкий к Арсену Авакову. В интервью журналистам Фукс открыто заявляет - Терехов получит полную его поддержку", - говорится в расследовании.

"Судя по количеству лиц, которые стремятся управлять Тереховым, он уже превратился в закрытое акционерное общество "Секретарь горсовета Харькова". Свой пакет акций в нем имеет также бывший президент Украины Петр Порошенко, при котором расцвел украинский бизнес Фукса", - отметили журналисты.

Они напомнили, что представители партии Порошенко "ЕС" в Харьковском горсовете возглавляют три комиссии горсовета, тогда как "Слуга народа", у которой столько же депутатов, только одну. "Такой расклад неудивителен, учитывая, что "ЕС" в полном составе проголосовал за скандальное назначение Терехова секретарем горсовета в декабре прошлого года. после того, как его кандидатуру предложил якобы Геннадий Кернес по электронной почте (хотя сам он в тот момент, вероятно, пребывал в коме)", - говорится в расследовании.

Партнерство Терехова и "ЕС" не ограничивается голосованием "ЕС" за нужные секретарю горсовета и его спонсорам решения, отмечают журналисты. В Харькове интересы Терехова обслуживает рекламный холдинг "Мегаполис", благодаря которому весь город может на всех углах лицезреть лицо кандидата в мэры. "Объясняется все весьма просто – "Мегаполис" это вотчина Сергея Березенко, бывшего главы избирательного штаба Порошенко. При Терехове бизнес "Мегаполиса" в Харькове процветает, и очевидно, что эта группа кровно заинтересована в том, чтобы именно он стал мэром", - говорится в расследовании.

Посильную помощь Терехову, по информации журналистов, оказывает и главный политтехнолог Порошенко Игорь Грынив. В мае подконтрольный ему центр "Социс" обнародовал результаты опроса с рейтингом якобы 31% у Терехова, который многие харьковчане посчитали надутым.

"Еще один помощник Терехова - политтехнолог Дмитрий Касьянов, который сделал себе имя на довыборах в Верховную Раду в Чернигове в 2015 году, где он руководил избирательным штабом Сергея Березенко в 2015 году и прославился грязной кампанией по подкупу избирателей", - утверждают авторы расследования.

"В ситуации, когда за Тереховым стоят настолько одиозные персоны, которые управляют им, как марионеткой, сложно рассчитывать на то, что он сможет стать хотя бы бледной тенью Геннадия Кернеса, умевшего ставить на место кого угодно - от мелких чиновников до олигархов. А ныне велика вероятность того, что в случае победы Терехов просто раздаст своим спонсорам Харьков по частям, и наш город будет ждать упадок, а кукловоды Терехова продолжать дергать за ниточки", - подытожили авторы расследования.