Працівників турагентства та медичної лабораторії на Харківщині викрили у підробці ПЛР-тестів

У Харківській області правоохоронці викрили схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на COVID. Щомісяця ділки виготовляли до 600 підроблених довідок для виїзду за кордон, у тому числі міжнародного зразка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

"Працівники туристичного агентства пропонували своїм клієнтам придбати ПЛР-тести про негативний результат на COVID-19 для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції після в’їзду в Україну", - йдеться у повідомленні.

Після цього клієнти перерахували гроші на картку працівників туристичного агентства та відправляли фото закордонного паспорту.

Потім вказані документи надсилались до медичної лабораторії, де виписувались фальсифіковані ПЛР-тести та вносилась недостовірна інформація у медичну систему, з якої потрапляла у додаток "Вдома".

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що у Києві правоохоронці викрили незаконну діяльність групи осіб, яка виготовляла та продавала підроблені covid-сертифікати. До групи входили троє місцевих жителів: сімейний лікар, медсестра і 23-річний чоловік.