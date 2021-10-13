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13 октября 2021, 11:01 80

Работников турагентства и медицинской лаборатории на Харьковщине уличили в подделке ПЦР-тестов

13 октября 2021, 11:01 80
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В Харьковской области правоохранители разоблачили схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID. Ежемесячно дельцы изготавливали до 600 поддельных справок для выезда за границу, в том числе международного образца

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

"Работники туристического агентства предлагали своим клиентам приобрести ПЦР-тесты об отрицательном результате на COVID-19 для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину", - говорится в сообщении.

После этого клиенты перечислили деньги на карточку работников туристического агентства и отправляли фото заграничного паспорта.

Затем указанные документы направлялись в медицинскую лабораторию, где выписывались фальсифицированные ПЦР-тесты и вносилась недостоверная информация в медицинскую систему, с которой попадала в приложение "Вдома".

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители разоблачили незаконную деятельность группы лиц, которая изготавливала и продавала поддельные covid-сертификаты. В группу входили трое местных жителей: семейный врач, медсестра и 23-летний мужчина.

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