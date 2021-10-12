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12 октября 2021, 16:28 7

Соцопросы в Харькове искажают реальность, победить может не тот, кого называют "фаворитом", - эксперт

12 октября 2021, 16:28 7
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Фото: slovoidilo.ua
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Результаты последних соцопросов в Харькове некорректны и не соответствуют действительности

Такое мнение в комментарии "УНН" высказала политический эксперт Янина Соколовская.

По ее словам, социологи проводят исследования, опираясь на то, что голосовать придут 95% избирателей, но они не придут.

"На выборы придет где-то около 30% электората, и тот, кто мобилизует больше людей прийти на выборы, - тот и станет победителем. Именно поэтому данные существующих соцопросов не совсем корректны и не соответствуют действительности", - уточнила эксперт.

Отметим, что социологическая группа "Рейтинг" прогнозирует победу Игоря Терехова на выборах в Харькове. Соколовская с этим не согласна, напоминая о мощном расположении различных политсил к Михаилу Добкину.

"Не факт, что победителем будет Терехов. Думаю, что Михаил Добкин будет набирать. Ведь получилось так, что его и демократические, и оппозиционные силы поддержали. Учитывая поддержку, Добкин будет иметь хороший результат", - добавила Соколовская.

Напомним, досрочные выборы харьковского городского головы, назначенные после смерти Геннадия Кернеса, состоятся 31 октября 2021 года. Главными претендентами на должность мэра Харькова являются нынешний и.о. городского головы Игорь Терехов и бывший мэр Харькова и бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин.

Харьков выборы Харьков Михаил Добкин Игорь Терехов

 
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