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07 жовтня 2021, 17:51 7

Олександр Фельдман заявив про підтримку кандидатури Михайла Добкіна на виборах мера Харкова

07 жовтня 2021, 17:51 7
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Народний депутат, член фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олександр Фельдман підтримує на виборах харківського міського голови лідера ГО "Наш Дім - Харків" Михайла Добкіна

Про це Олександр Фельдман заявив у коментарі виданню "Время".

"Я підтримував і підтримую Михайла Добкіна. По-перше, він мій давній друг. По-друге, його програма багато в чому збігається з моїми поглядами на розвиток Харкова і тими ключовими посиланнями, з якими я йшов на вибори торік – про "Харків без околиць", про те, що місту потрібна чесна влада, яка не буде бізнесом, не буде ділити на своїх і чужих, буде надавати рівні можливості для всіх і т.п." – заявив Олександр Фельдман.

"І, по-третє, - продовжив народний депутат, - Добкіна підтримала стратегічна рада партії "Опозиційна платформа - За життя", підтримує фракція ОПЗЖ у Верховній Раді. І я як дисциплінований член команди підтримую і виконую це рішення".

"У нас єдина згуртована команда, в якій не місце таким персонажам, яких ми спостерігаємо на місцевому рівні: одні домовляються з владою, другі зайняті самопіаром, треті тягнуть вправо, четверті вліво, п'яті, зображуючи з себе "вірних партійців", вирішують свої особисті питання. Упевнений, що так бути не повинно", - підсумував Олександр Фельдман.

Нагадаємо, що на виборах мера Харкова 25 жовтня 2020 року Олександр Фельдман посів друге місце, набравши 14,32% голосів. У позачергових виборах міського голови 31 жовтня 2021 року Олександр Фельдман не братиме участі.

Напередодні Стратегічна рада партії "Опозиційна платформа - За життя" ухвалила рішення підтримати кандидатуру Михайла Добкіна на виборах харківського міського голови і закликала "всіх членів партії, депутатів-членів ОПЗЖ, що представляють нашу політичну силу на Харківщині, підтримати Михайла Добкіна".

"Михайла Добкіна пов'язувала багаторічна дружба і успішна спільна робота з покійним мером Харкова Геннадієм Кернесом. Геннадій Кернес керував виборчою кампанією Михайла Добкіна на посаду мера Харкова, а після перемоги Михайла Добкіна на виборах мера – став секретарем Харківської міської ради. Під час роботи Михайла Добкіна на посаді губернатора Харківщини Геннадій Кернес вперше став мером міста. Разом вони створювали і реалізовували план розвитку Харкова", - йдеться в заяві ОПЗЖ.

ОПЗЖ Геннадій Кернес Михайло Добкін выборы Харьков

 
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