Александр Фельдман заявил о поддержке кандидатуры Михаила Добкина на выборах мэра Харькова

Народный депутат, член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Фельдман поддерживает на выборах харьковского городского головы лидера ОО "Наш Дом – Харьков" Михаила Добкина

Об этом Александр Фельдман заявил в комментарии изданию "Время".

"Я поддерживал и поддерживаю Михаила Добкина. Во-первых, он мой давний друг. Во-вторых, его программа во многом совпадает с моими взглядами на развитие Харькова и теми ключевыми посылами, с которыми я шел на выборы в прошлом году – о "Харькове без окраин", о том, что городу нужна честная власть, которая не будет бизнесом, не будет делить на своих и чужих, будет предоставлять равные возможности для всех и т.п." – заявил Александр Фельдман.

"И, в-третьих, - продолжил народный депутат, - Добкина поддержал Стратегический совет партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", поддерживает фракция ОПЗЖ в Верховной Раде. И я как дисциплинированный член команды поддерживаю и выполняю это решение".

"У нас единая сплоченная команда, в которой не место таким персонажам, которых мы наблюдаем на местном уровне: одни договариваются с властью, вторые заняты самопиаром, третьи тянут вправо, четвертые влево, пятые, изображая из себя "верных партийцев", решают свои личные вопросы. Уверен, что так быть не должно", - подытожил Александр Фельдман.

Напомним, что на выборах мэра Харькова 25 октября 2020 года Александр Фельдман занял второе место, набрав 14,32% голосов. Во внеочередных выборах городского головы 31 октября 2021 года Александр Фельдман не будет принимать участия.

Накануне Стратегический совет партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" принял решение поддержать кандидатуру Михаила Добкина на выборах харьковского городского головы и призвал "всех членов партии, депутатов-членов ОПЗЖ, представляющих нашу политическую силу на Харьковщине, поддержать Михаила Добкина".

"Михаила Добкина связывала многолетняя дружба и успешная совместная работа с покойным мэром Харькова Геннадием Кернесом. Геннадий Кернес руководил избирательной кампанией Михаила Добкина на пост мэра Харькова, а после победы Михаила Добкина на выборах мэра – стал секретарём Харьковского городского совета. Во время работы Михаила Добкина на посту губернатора Харьковщины Геннадий Кернес впервые стал мэром города. Вместе они создавали и реализовывали план развития Харькова", - говорится в заявлении ОПЗЖ.