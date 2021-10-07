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07 октября 2021, 15:59 116

В Харькове начался отопительный сезон

07 октября 2021, 15:59 116
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Фото: Рixabay
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В Харькове 7 октября включили отопление в коммунальных учреждениях

Об этом говорится на сайте Харьковского городского совета, пишет RegioNews.

В сообщении уточняется, что, согласно документу, отопление сначала включили в медицинских учреждениях, образовательных заведениях и других объектах социальной инфраструктуры. Также в мэрии Харькова отчитались, что город готов к началу отопительного сезона.

"В рамках подготовки к отопительному сезону была проведена реконструкция и капитальный ремонт котельных, заменено более 100 км технически изношенных теплосетей", - сказано в сообщении.

К слову, традиционно, отопительный сезон стартует 15 октября, но отопление включают раньше, если в течение трех суток средняя температура не превышает +8 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что запас газа в украинских подземных хранилищах втрое меньше, чем в этот период в прошлом году.

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